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مسابقة لاختيار مديري الإدارات التعليمية بأسوان

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:27 م
اجتماع المحافظ
اجتماع المحافظ
فتح الله رضوان
قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإشراف على مسابقة اختيار مديرى الإدارات التعليمية لإدارات كوم أمبو ودراو ونصر النوبة من بين 15 مرشحا تقدموا لهذه المسابقة حيث كانت من أبرز الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون على درجة معلم أول ( أ ) طبقًا لقانون الكادر رقم ( 155 ) لسنة 2007، وأن يكون قد أمضى سنتين على الأقل بهذه الدرجة، بجانب حسن السمعة والسلوك والإتزان الشخصى والتفانى فى العمل والإبتكار والإبداع.

وأكد اللواء أشرف عطية على أننا نسعى دائمًا على إختيار قيادات مخلصة وقادرة على الوفاء بتطلعات وطموحات النهوض بالعملية التعليمية بأفكار ورؤى بناءة وهادفة بما يتواكب مع التحديات الحالية.

ولفت إلى أنه سيكون هناك تقييم مستمر للقيادات الجديدة من خلال قدرتهم على التعامل السريع مع كافة الإحتياجات والمطالب الخاصة بأبنائنا الطلاب وأيضًا بأعضاء هيئة التدريس ومختلف العاملين بالقطاع التعليمي، والسعى المستمر للإرتقاء بالمنظومة التعليمية.

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اسوان أشرف عطيه

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