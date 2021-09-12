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ننشر مصاريف المدارس التجريبية والرسمية المتميزة للغات 2022/2021 وطريقة الدفع

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:50 م
مصاريف المدارس التجريبية والرسمية
مصاريف المدارس التجريبية والرسمية
قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بنشر مصاريف المدارس التجريبية العام الدراسي الجديد 2022/2021 لجميع الصفوف الدراسية، وبالتحديد مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات بكافة المحافظات، وذلك بدايةً من "KG 2" حتى 3 ثانوي.

وخلال السطور التالية، سنستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الالكترونية، مصاريف المدارس التجريبية والرسمية المتميزة للغات 2022/2021 وطريقة الدفع بمكاتب البريد وعبر خدمة فوري.

مصاريف المدارس التجريبية المتميزة للغات 2022/2021
أوضحت وزارة التربية والتعليم، إن مصاريف المدارس التجريبية المتميزة للغات 2022/2021 بالقاهرة والجيزة وكافة المحافظات، بدايةً من "KG 2" رياض الأطفال فهي 1,200 جنيه، بالإضافة إلى 100 جنيه نشاط عام، و100 جنيه تطوير تكنولوجي، بإجمالي مصاريف 1,400 جنيه في العام الدراسي الواحد.

بينما مصاريف الصفوف الدراسية الابتدائية من الأول حتى الثالث الابتدائي 1,500 جنيه خدمات اللغات + 200 جنيه نشاط عام وتطوير تكنولوجي، ليصل الإجمالي إلى 1,700 جنيه في العام الدراسي الواحد.

وعن مصاريف الصفوف الإعدادية الأول وحتي ثالثة إعدادي فهي 1,800 جنيه خدمات اللغات + 200 جنيه نشاط عام وتطوير تكنولوجي، ليصل الإجمالي إلى 2,000 جنيه في العام الدراسي الواحد.

ومصروفات المرحلة الثانوية  2,100 جنيه خدمات اللغات + 200 جنيه نشاط عام وتكوير تكنولوجي ليصل الإجمالي إلى 2,200 جنيه لجميع الصفوف الثانوية الأول والثاني والثالث، علمًا بأن هذه المصروفات قد تختلف اختلافًا بسيطًا من محافظة لآخري، وفقًا لرسوم الدمغات المقررة لكل محافظة.

مصاريف المدارس الرسمية المتميزة للغات 2022/2021
أما عن مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدارسي الجديد 2021/2022، بداية من مصروفات رياض الأطفال فهي تبدأ من 1876.55 جنيه، بينما تقرر أن تكون مصروفات الصفوف الابتدائية من الأول حتى الرابع الابتدائي 2274.45 جنيه.

أما الصف الخامس والسادس الابتدائي فوصلت المصاريف إلى 1796.70 جنيه ، بينما مصاريف المدارس الثانوية الرسمية المتميزة للغات فهي تبدأ من 1831.7 جنيه لأولى ثانوي، و 1827.7 جنيه للصفين الثاني والثالث الثانوي كما أوضحنا معكم في موقع خمـس خطوات من قبل وتشمل قائمة المصروفات جميع الرسوم والاشتراكات والغرامات المالية ومقابل الخدمات الإضافية لطلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني، وفقا لما أوضحته وزارة التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي.

طريقة دفع المصاريف في مكاتب البريد وفي فوري
أعلنت وزارة التربية التعليم، التعاون مع شركة فوري لسداد المصاريف سواء عبر منافذ فوري بجميع المحافظات أو أونلاين، كما ضرورة الاحتفاظ بايصال السداد وتسليمه للمدرسة والاحتفاظ بصورة منه، كما يستطيع ولي الأمر دفع المصاريف في مكاتب البريد في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بموجب الرقم القومي للطالب الموضح في شهادة الميلاد وذلك على حساب رقم 0135112000283818 بجميع المحافظات.

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