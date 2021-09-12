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متحدث التنمية المحلية يكشف آليات عمل منظومة النظافة الجديدة

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:07 م
خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية
خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية
شيماء حسن
قال الدكتور خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية، إن منظومة المخلفات والنظافة الجديدة، والتي تبدأ في نحو 18 حيا بالقاهرة، تتضمن ثلاثة برامج رئيسية وفقًا لتعليمات القيادة السياسية.

منظومة المخلفات والنظافة الجديدة
وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" اليوم السبت": "البرنامج الأول وهو إزالة التراكمات التاريخية في هذا الملف في عدد من المحافظات وهذا حدث بالفعل وتمت في عدد من المحافظات وبلغت نسبة المخلفات التي جرى رفعها في عدد من المحافظات 44 مليون طن خلال عام ونصف".

مخلفات تاريخية
وأشار إلى أن هناك 30 مليون طن متولدات يومية ونحو 14 مليون طن مخلفات تاريخية، موضحًا أنه تم الانتهاء من تدشين عدد من المحطات الوسيطة وتسليمها للجهات حيث أن دورها تجميع مخلفات الأحياء ويتم تجميعها ثم توجيهها مباشرة إلى مصنع التدوير.

وتابع: "ومن ثم الحصول بعد التدوير عبر المعالجة على أمرين وهما الأسمدة المحسنة والمطورة والجانب الآخر هو وقود يستخدم في تحمية أفران الأسمنت وهو يحل كاملًا محل الفحم الذي يجري استيراده من الخارج".

وأكد أن استخدام هذا الوقود الناتج عن معالجة القمامة وتدويرها ومعالجتها في مصانع الأسمنت يقلل التلوث الناجم عن استخدام الفحم بالإضافة لتوفير قدر كبير من النقد الأجنبي المستخدم في استيراد هذا الفحم من الخارج.

الكلمات المفتاحية

وزارة التنمية المحلية منظومة النظافة الجديدة خالد قاسم

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