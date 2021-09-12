Advertisements

كارلوس كيروش يجبر أحمد مجاهد على القرار الأصعب ويغير شكل الدوري

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:23 م
كارلوس كيروش
كارلوس كيروش
محمد عبدالعظيم الشيخ
أجبر كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة على اللجوء إلى دراسة فكرة إقامة الدوري المصري في الموسم الجديد، على مجموعتين توفيرًا للوقت وتلبية لطلبات كيروش.

وطلب البرتغالي كارلوس كيروش إقامة معسكرات طويلة للمنتخب المصري في الفترة المقبلة بعد موقعة ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 من أجل تحفيظ كل اللاعبين لطريقة لعبه وأسلوبه مؤكدًا أنه لن يتنازل عن هذا الأمر.

وضغط كيروش في مطلبه مما دفع أحمد مجاهد إلى التفكير في بدء المفاوضات مع رؤساء أندية الدوري الممتاز، لإقامة الدوري من مجموعتين من أجل مصلحة منتخب مصر.

وطلب كيروش خطة واضحة وصريحة لمعسكرات الفراعنة من أجل تحسين مستوى المنتخب، والارتقاء بالأداء لا سيما أنه الشغل الشاغل لدى المصريين في الفترة الحالية وكان السبب في رحيل حسام البدري عن تدريب الفراعنة.

وتولى كارلوس كيروش تدريب منتخب مصر خلفًا لحسام البدري، الذي رحل بسبب تراجع النتائج والأداء بعد التعادل أمام الجابون 1-1، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

الكلمات المفتاحية

منتتخب مصر مصر اليوم مصر كارلوس كيروش اليوم كارلوس كيروش طريقة لعب أحمد مجاهد

أخبار تهمك

بعد المئوية.. تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي البريميرليج

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

بعد قدوم جلال.. مجازر جماعية في قائمة بيراميدز قبل الموسم الجديد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

تصريحات مولر قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ حوالي 3 ساعات

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 7 ساعات

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن تفاصيل صفقة حمدي النقاز للزمالك

منذ 37 دقيقة

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

كارلوس كيروش يجبر أحمد مجاهد على القرار الأصعب ويغير شكل الدوري

منذ 13 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و 6 دقيقة

برشلونة يحدد بدلاء الفيراري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"كيروش" في طريقه لتدريب منتخب مصر

"مسيرة طويلة وبطولات محدودة".. 10 معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

3 تجارب عربية وإفريقية لـ"كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد والمُحصلة "صفر"

"قاهر الجوهري".. حكاية مواجهة وحيدة جمعت "كيروش" ضد منتخب مصر

أكبر الانتصارات والهزائم في مسيرة "كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

05:29 م

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

10:01 م

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

09:01 م

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements