كارلوس كيروش يجبر أحمد مجاهد على القرار الأصعب ويغير شكل الدوري

أجبر كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة على اللجوء إلى دراسة فكرة إقامة الدوري المصري في الموسم الجديد، على مجموعتين توفيرًا للوقت وتلبية لطلبات كيروش.





وطلب البرتغالي كارلوس كيروش إقامة معسكرات طويلة للمنتخب المصري في الفترة المقبلة بعد موقعة ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 من أجل تحفيظ كل اللاعبين لطريقة لعبه وأسلوبه مؤكدًا أنه لن يتنازل عن هذا الأمر.





وضغط كيروش في مطلبه مما دفع أحمد مجاهد إلى التفكير في بدء المفاوضات مع رؤساء أندية الدوري الممتاز، لإقامة الدوري من مجموعتين من أجل مصلحة منتخب مصر.





وطلب كيروش خطة واضحة وصريحة لمعسكرات الفراعنة من أجل تحسين مستوى المنتخب، والارتقاء بالأداء لا سيما أنه الشغل الشاغل لدى المصريين في الفترة الحالية وكان السبب في رحيل حسام البدري عن تدريب الفراعنة.



