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الصحة: أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا بسيطة.. ولكن الانتشار أسرع

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن أي وباء في العالم يتم تحديده وفق مدى قدرته على الانتشار ومدى الإصابات التي يحدثها.

وأضاف "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الأعراض بالموجة الرابعة في معظم الأحيان بسيطة ولكن قدرة الفيروس على الانتشار ونقل العدوى هي الأعلى.

وأشار إلى أن هناك زيادات طفيفة في الإصابات منذ منتصف أغسطس الماضي، مؤكدًا أن سرعة الحصول على اللقاح حتى لو لم يمنع من الإصابات بالفيروس ولكنه يجعل أعراض الإصابة خفيفة عند الإصابة.

وأكد أن مصر لم تدخر أي جهد وكافة أنواع اللقاحات موجودة في مصر وآمنة وفعالة، موضحًا أن حملات التطعيم بلقاحات كورونا تساعد في تكوين المناعة المجتمعية.

ولفت إلى أن هناك 12 مليون مصري حصلوا على التطعيم ما بين الجرعة الأولى والثانية، مستطردًا "وتيرة التطعيم بتزيد بفضل إرادة الدولة المصرية لتكليل كافة الصعاب ويعكس الوعي المجتمعي، ولذلك نناشد المواطنين التسابق للحصول على اللقاح".

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مصر حالات كورونا الوجة الرابعة لفيروس كورونا اخبار مصر

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