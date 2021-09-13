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تعليق ناري لـ سعد الدين الهلالي على توثيق الطلاق (فيديو)

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 01:14 ص
سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي
هدى عبدالرازق
أبدى الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، دهشته من التعامل مع أمور الزواج والطلاق في مصر، قائلا: "أنا متعجب أن المصريين محكوم عليهم ميعرفوش يطلقوا إزاي".

وقال "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "أقسم بالله.. من أول شيخ الأزهر إلى أخر مواطن مصري يعلم أن من طلق شفوي العدة لا تبدأ، وإنما العدة تبدأ من عند توثيق الطلاق".

وأضاف الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "ربنا بيقولنا أن من ساعة التوثيق اللي بدأتوا تعدوا بيها العدة احتسبوا الطلاق.. أمر عجيب أنتم عايزين تعلقوا المراة من فترة الشفوي لحد الإثبات".

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