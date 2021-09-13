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الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 08:30 ص
اصابة ايليوت
اصابة ايليوت
وكالات

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب، إن لاعبه هارفي إيليوت سيخضع للمزيد من الفحوص لمعرفة مدى خطورة إصابته بعد الفوز 3-0 على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، لكنه أكد أن كاحل اللاعب الشاب "لم يعد في مكانه الطبيعي".

وأصبح إيليوت من العناصر المهمة في تشكيلة ليفربول هذا الموسم، رغم بلوغ عامه 18 في أبريل، لكنه سيكون مهدداً بالغياب طويلاً بعدما خرج محمولاً على محفة عقب تدخل من باسكال ستراوك لاعب ليدز.

واستشاط كلوب غضباً خارج الملعب خلال وجود إيليوت في أرض الملعب، وقبل أن يتقرر طرد ستراوك ببطاقة حمراء مباشرة.

وقال كلوب: "من الجيد أنه استطاع كتابة تعليق على إنستغرام بعد المباراة، حيث يظهر ذلك أنه لم يعد يشعر بألم كبير".

وأضاف: "الكاحل لم يعد في مكانه الطبيعي.. هذه إصابة سيئة وكل ما علينا هو الانتظار للمزيد من الفحوص والتقييمات".

ونجح ليفربول في البقاء دون هزيمة للمباراة 14 على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أكثر من أي فريق آخر في دوري الأضواء، وتحقق ذلك بفضل أهداف محمد صلاح وفابينيو وساديو ماني.

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