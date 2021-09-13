الصحة تصدر تحذيرا مهما: "سيواجهنا هاجس الفترة المقبلة" (فيديو)

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من تشابه أعراض الإصابة بالإنفلونزا، وأعراض الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "سيكون أكبر هاجس يواجهنا الفترة المقبلة هو الخلط بين الأعراض".

التشابه بين أعراض الإنفلونزا وأعراض كورونا

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك كثير من التشابه بين أعراض الإنفلونزا وأعراض كورونا، والحصول على لقاح كورونا، ومصل الإنفلونزا سيجنبنا الخلط بين أعراض الإنفلونزا كورونا، لافتا إلى أن إن الحصول على لقاح الإنفلونزا هام، ويجب الحصول عليه خلال الفترة من 18 سبتمبر وحتى 18 نوفمبر.

مسافة زمنية بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا

وأضاف أنه يفضل أن يكون هناك مسافة زمنية بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا أسبوعين، كاشفا أن أكبر هاجس سنتعرض له الفترة المقبلة هو الخلط بين أعراض الإصابة بالإنفلونزا والإصابة بعدوى كورونا.



