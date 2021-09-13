Advertisements

الصحة تصدر تحذيرا مهما: "سيواجهنا هاجس الفترة المقبلة" (فيديو)

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:32 ص
الصحة
الصحة
هدى عبدالرازق
حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من تشابه أعراض الإصابة بالإنفلونزا، وأعراض الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "سيكون أكبر هاجس يواجهنا الفترة المقبلة هو الخلط بين الأعراض".
التشابه بين أعراض الإنفلونزا وأعراض كورونا
وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك كثير من التشابه بين أعراض الإنفلونزا وأعراض كورونا، والحصول على لقاح كورونا، ومصل الإنفلونزا سيجنبنا الخلط بين أعراض الإنفلونزا كورونا، لافتا إلى أن إن الحصول على لقاح الإنفلونزا هام، ويجب الحصول عليه خلال الفترة من 18 سبتمبر وحتى 18 نوفمبر.
مسافة زمنية بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا
وأضاف أنه يفضل أن يكون هناك مسافة زمنية بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا أسبوعين، كاشفا أن أكبر هاجس سنتعرض له الفترة المقبلة هو الخلط بين أعراض الإصابة بالإنفلونزا والإصابة بعدوى كورونا.

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا هاجس مصل الأنفلونزا مصر كورونا فيروس كرونا تطعيم ضد كورونا الدكتور حسام حسني إصابات كورونا

أخبار تهمك

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ حوالي 14 ساعة

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ يوم

نجم سيراميكا يطلب الانضمام إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ 38 دقيقة

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كلوب يوضح طبيعة إصابة إيليوت

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. إعارة نجم الأهلي إلى البنك

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

09:31 ص

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

08:30 ص

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

04:30 ص

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements