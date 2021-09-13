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عمرو الليثي وحسين زين يبحثان سبل التعاون في تجديد الخطاب الدينى

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 04:07 م
عمرو الليثي وحسين زين
عمرو الليثي وحسين زين
الفجر الفني

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمكتبه الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، والوفد المرافق له ويضم الأستاذ أحمد مرتضى مدير البرامج بالاتحاد.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد الإذاعات الإسلامية في العديد من المجالات الإعلامية، وتدريب العديد من الكوادر الإعلامية، وإقامة العديد من الندوات واللقاءات الإعلامية والثقافية.

 كما ناقش الجانبان عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لإنتاج وتبادل البرامج التليفزيونية والإذاعية مع الدول الأعضاء، التي تسهم بقوة في تجديد الخطاب الدينى، وإبراز الصورة الصادقة الوسطية للدين الإسلام، وكذلك تدريب عدد من الإذاعيين والإعلاميين بمعهد الإذاعة والتليفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام، وإقامة عدد من الندوات التثقيفية مع نخبة من الإعلاميين والإذاعيين.

ووجه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الشكر والتقدير إلي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام علي اللقاء وحسن الاستقبال، مشيدًا بما يمتلكه التليفزيون المصري من قدرات وخبرات إعلامية كبيرة، وتطلعه إلي مزيد من التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد الإذاعات الإسلامية.

الكلمات المفتاحية

عمرو الليثي حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام اتحاد الإذاعات الإسلامية

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