رد فعل والد فتاة الفستان عقب براءة المراقبين من تهمة "التنمر"

تصدرت فتاة الفستان الطالبة حبيبة طارق اليوم الاثنين، الموافق الـ13 من سبتمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهور تفاصيل جديدة بشأن قضيتها.





فتاة الفستان





وتعرضت فتاة الفستان إلى صدمة كبيرة بعدما أقرت النيابة بعد ثبوت التحقيقات، ببراءة المراقبتين في لجنة الامتحان "المتهمتين" من تهمة "التنمر" عليها بسبب ملابسها.





شكوى فتاة الفستان





وأكدت جامة طنطا أن شكوى فتاة الفستان الطالبة لديها، والتي وصلت النيابة العامة لتباشر التحقيق بها تم رفضها، وأثبتت براءت المراقبتين.





المتهمتين في واقعة فتاة الفستان





وتقدمت المراقبتين المتهمتين بالتنمر على فتاة الفستان بشكوى ضد الفتاة وقع عليهما من ضرر جراء الاتهامات، على حد قولهما وبحسب بيان الجامعة.





رد والد فتاة الفستان





ورفض والد الطالبة حبيبة فتاة الفستان طارق رمضان، التعليق نهائًيا على الأمر، والقرار الصادر من الجامعة بشأن نتائج التحقيقات.





والد فتاة الفستان يستعد





وأكد والد فتاة الفستان أنه سوف يعود إلى المحامية التى تتابع القضية حتى يعرف ماذا سيفعل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنهم بصدد إعلان تفاصيل جديدة عقب الرجوع إلى المحامية التى تتولى القضية.





رأي النيابة في واقعة فتاة الفستان





وأصدرت النيابة العامة قرارها بتبرئة مراقبتى جامعة طنطا من تهم التنمر والتمييز الديني والتحرش بالطالبة حبيبة طارق فتاة الفستان خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/ 2021.







