Advertisements

رد فعل والد فتاة الفستان عقب براءة المراقبين من تهمة "التنمر"

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 05:06 م
فتاة الفستان
فتاة الفستان
تصدرت فتاة الفستان الطالبة حبيبة طارق اليوم الاثنين، الموافق الـ13 من سبتمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهور تفاصيل جديدة بشأن قضيتها.

فتاة الفستان

وتعرضت فتاة الفستان إلى صدمة كبيرة بعدما أقرت النيابة بعد ثبوت التحقيقات، ببراءة المراقبتين في لجنة الامتحان "المتهمتين" من تهمة "التنمر" عليها بسبب ملابسها.

شكوى فتاة الفستان

وأكدت جامة طنطا أن شكوى فتاة الفستان الطالبة لديها، والتي وصلت النيابة العامة لتباشر التحقيق بها تم رفضها، وأثبتت براءت المراقبتين.

المتهمتين في واقعة فتاة الفستان

وتقدمت المراقبتين المتهمتين بالتنمر على فتاة الفستان بشكوى ضد الفتاة وقع عليهما من ضرر جراء الاتهامات، على حد قولهما وبحسب بيان الجامعة.

رد والد فتاة الفستان

ورفض والد الطالبة حبيبة فتاة الفستان  طارق رمضان، التعليق نهائًيا على الأمر، والقرار الصادر من الجامعة بشأن نتائج التحقيقات.

والد فتاة الفستان يستعد 

 وأكد والد فتاة الفستان أنه سوف يعود إلى المحامية التى تتابع القضية حتى يعرف ماذا سيفعل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنهم بصدد إعلان تفاصيل جديدة عقب الرجوع إلى المحامية التى تتولى القضية.

رأي النيابة في واقعة فتاة الفستان

وأصدرت النيابة العامة قرارها بتبرئة مراقبتى جامعة طنطا من تهم التنمر والتمييز الديني والتحرش بالطالبة حبيبة طارق فتاة الفستان  خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/ 2021.


الكلمات المفتاحية

واقعة فتاة الفستان قضية فتاة الفستان فتاة الفستان حبيبة فتاة الفستان تفاصيل واقعة فتاة الفستان الطالبة فتاة الفستان الطالبة حبيبة

أخبار تهمك

موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت الودية

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

رئيس بايرن ميونيخ يتوقع وجهة هالاند المقبلة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. تطور مفاجئ في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 13 ساعة

"الجاسوس" يثير قلق إدارة الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ نصف ساعة

بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ أقل من ساعتين

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال اوروبا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تعرف على ملامح تشكيل بيراميدز تحت قيادة إيهاب جلال

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة للتنمر بفتاة الفستان في طنطا

أول تعليق من والد فتاة الفستان بكلية أداب جامعة طنطا بعد إحالة الموضوع للنيابة العامة

بعد واقعة "فتاة الفستان".. مفيد فوزي لـ رئيس جامعة طنطا: رأيك إية؟

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن "فتاة الفستان"

شكوى من مراقبات واقعة "فتاة الفستان" لرئيس جامعة طنطا

أول تعليق لوالد "فتاة الفستان" بعد تكذيبها من النيابة العامة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:22 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

رئيس بايرن ميونيخ يتوقع وجهة هالاند المقبلة

05:09 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

03:41 م

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

04:00 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements