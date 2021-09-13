أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي، اليوم الإثنين، أن المباراة التي ألغيت بين نيس وأولمبيك مارسيليا الشهر الماضي، بسبب الشغب ستعاد يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول.

تحديد موعد إعادة مباراة نيس ومارسيليا





وتوقفت المباراة في الدقيقة 75 بعدما قذف مشجعو نيس قارورات المياه خلال ركلة ركنية لمارسيليا.





وأعاد ديميتري باييه نجم مارسيليا زجاجة بقذفها نحو المدرجات ما أثار غضب المشجعين ليقتحم بعضهم الملعب.





وقررت الرابطة إقامة المباراة في ملعب محايد سيتم اختياره في وقت لاحق.





وخصمت الرابطة نقطتين من نيس، مع تعليق نقطة منهما، وأمرت بأن يخوض الفريق مباراته المقبله على أرضه بدون جماهير.





وعوقب ألفارو جونزاليز مدافع مارسيليا بالإيقاف لمباراتين بسبب دوره في أحداث الشغب فيما تم إيقاف باييه لمباراة واحدة ومنع بابلو فرنانديز أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق من حضور المباريات مع النادي لتسعة أشهر.



