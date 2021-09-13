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شاهد.. تفاصيل جولة رئيس الوزراء إلى قرى حياة كريمة بالقليوبية

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 06:10 م
هدى عبدالرازق
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مقطع فيديو يرصد جولة رئيس الوزراء في قرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية.

وبدأ رئيس الوزراء، جولته بزيارة قرية كفر شبين، حيث تفقد مركز الشباب بالقرية، ومجمع خدمات متكامل، وذلك للاطلاع على الموقف الحالي، ومناقشة العاملين والأهالي هناك في احتياجاتهم.

أعدت فضائية "TEN"، تقرير مصور يستعرض ردود فعل أهالي القليوبية على زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتفقده عدد من منازل أهالي "حياة كريمة".

ووجه الأهالي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، على اهتمامهم بالقرى المحرومة من الخدمات، داعين الله ان يقويهم، معقبين على زيارة رئيس الوزراء: "دي حاجة محصلتش من سنين، وبلدنا دي مش على الخريطة خالص، وزيارة رئيس الوزراء حاجة تشرف المحافظة كلها".

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