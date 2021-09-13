"الأرصاد": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من الأربعاء

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من بعد غد الأربعاء سيشهد الطقس تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيمة تتراوح من درجتين إلى أربع درجات مئوية.





وذكرت الهيئة في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حالة الطقس المتوقعة بداية من الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021م وحتى الأحد 19 من الشهر ذاته.





وأوضحت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار، فيما يعتدل الطقس ليلًا على كافة الأنحاء.





ونوهت إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.





وأشارت إلى ظهور السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء، فيما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا.



