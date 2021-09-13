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استشاري: 50% من مرضى السكر لديهم ضعف في الانتصاب (فيديو)

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 07:51 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كساب أحمد
قال الدكتور خالد سالم، أستاذ أمراض الذكورة والعقم، إن 50% من مرضى السكر لديهم ضعف في الانتصاب، مشيرًا إلى أن السكر له الكثير من التأثيرات السلبية على آلية الانتصاب من خلال تأثيره على الأوعية الدموية، والأعصاب الطرفية، وهرمون الذكورة.

وتابع "سالم""، خلال حواره مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن السكر يؤثر على الصحة العامة ككل وبالتبيعة هذا الأمر ينعكس على الانتصاب، مشيرًا إلى أن علاقة السكر بضعف الانتصاب وطيدة ومرتبطة للغاية.

ولفت إلى أن التدخين بالنسبة لمريض السكر مأساة شديدة، ويزيد من ضعف الانتصاب، ووقف التدخين قد يؤخر ضعف الانتصاب لمريض السكر.

الكلمات المفتاحية

مرضى السكر ضعف الانتصاب الضعف الجنسي اخبار مصر

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