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الإعلاميين يفوز علي عاملين رأس غارب

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
إيمان محمد

شهد اليوم الاثنين علي ملعب الإعلاميين مباراة ودية جمعت فريقي نادي الإعلاميين ونظيرة نادي رأس غارب، والتي إنتهت بفوز نادي الإعلاميين بثلاث أهداف دون رد .

أحزر أهداف اللقاء كلاً من: شريف عمر، إبراهيم ماجد، وشهاب الدين شفيق.

وبفوز فريق الإعلاميين على عاملين راس غارب يكمل نادي الإعلاميين انتصاراته في ودياته والإستعداد للموسم الجديد بشكل قوي للمنافسه مع كبار الدرجة الثانية .

وكان الاعلاميين بقيادة المدير الفني جميل حلمي قد حقق الفوز مؤخرا على حساب كرداسة بهدف دون مقابل .


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