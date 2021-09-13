الإعلاميين يفوز علي عاملين رأس غارب



شهد اليوم الاثنين علي ملعب الإعلاميين مباراة ودية جمعت فريقي نادي الإعلاميين ونظيرة نادي رأس غارب، والتي إنتهت بفوز نادي الإعلاميين بثلاث أهداف دون رد .



أحزر أهداف اللقاء كلاً من: شريف عمر، إبراهيم ماجد، وشهاب الدين شفيق.



وبفوز فريق الإعلاميين على عاملين راس غارب يكمل نادي الإعلاميين انتصاراته في ودياته والإستعداد للموسم الجديد بشكل قوي للمنافسه مع كبار الدرجة الثانية .



وكان الاعلاميين بقيادة المدير الفني جميل حلمي قد حقق الفوز مؤخرا على حساب كرداسة بهدف دون مقابل .





