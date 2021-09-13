تعادل ودى بين أسوان وشيكو استعدادا للقسم الثانى



واصل نادى شيكو الرياضى ودياته استعدادا للموسم الجديد من القسم الثاني بالتعادل إيجابيا بهدف لمثله مع فريق اسوان .



وسجل هدف شيكو الوحيد الوافد الجديد محمد صاروخ،بينما سجل محمد الشربينى الوافد الجديد لأسوان هدف التعادل لفريقه.



ومن المقرر أن يلاقى شيكو فى أولى مبارياته بالقسم الثانى فريق أبوقير للأسمدة بملعب شربين وهو الملعب الذى وقع إختيار مسئولى شيكو عليه ليستضيف مبارياتهم بالموسم الجديد.



بينما يفتتح أسوان مبارياته بالقسم الثانى عقب هبوطه بمواجهة سوهاج.