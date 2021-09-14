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في ذكرى ميلاد إبراهيم سعفان.. زميل دراسة حسني مبارك وصديق الرئيس الجزائري بومدين

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 12:08 ص
ابراهيم سعفان
ابراهيم سعفان
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان ابراهيم سعفان، والذي يعد أشهر كوميديانات الزمن الجميل الذي استطاع أن يترك أثرًا في وجدان كل محبيه.

كان إبراهيم سعفان، زميل دراسة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لمدة 6 سنوات في المرحلة الابتدائية، في مدرسة شبين الكوم.

كما كان إبراهيم سعفان صديقا للرئيس الجزائري هواري بومدين، وذلك خلال فترة دراستهما في جامعة الأزهر في كلية الشريعة والقانون، ورغم مرور سنوات طويلة ووصول بومدين إلى رئاسة الجزائر لم ينس صديقه القديم.

وعندما جاء إلى مصر في زيارة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، طلب منه أن يلتقي بصديقه الممثل الكوميدي إبراهيم سعفان، فتواصل السادات مع الإعلامي وجدي الحكيم، حتى يصل إلى سعفان، وفعلا تم ترتيب زيارة في مقر إقامة بومدين في القاهرة، ليسترجع مع صديق دراسته ذكريات جميلة.

وهذه القصة لم يحكها إبراهيم سعفان، لأحد حتى أبنائه لأنه كان يشعر أنها كانت زيارة رسمية وأمر رئاسي لا يمكنه الحديث عنه، لكن تم الكشف عنها عندما حكاها وجدي الحكيم لنجل الراحل خالد سعفان.

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