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مستشار الرئيس يكشف حقيقة فاعلية لقاح كورونا عبر الاستنشاق (فيديو)

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه يوجد 152 مصنعًا في مصر لإنتاج الأدوية، هذا بخلاف مصانع أدوية أخرى جاري إنشاؤها.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن لقاح كورونا من خلال الاستنشاق لم تثبت فعاليته بعد، حيث إنه لا يزال في مرحلة التجارب.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أنه في حال الاتفاق على تصنيع لقاح فايزر في مصر، فإنه سيتم توفير البنية اللازمة لهذا مثل إيجاد أماكن عند درجة حارة 80 تحت الصفر لحفظ هذا اللقاح.

وأوضح أن مصر تحت قيادة السيسي توفر دعما ومساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية للعديد من الدول العربية وغيرها، دون أن يؤثر على الاحتياطي الاستراتيجي المتوافر في مصر.

واستطرد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن مصانع الأدوية المصرية وفرت كل احتياجات السوق المحلي خلال أزمة كورونا، حيث إن مصر لم تشهد أي أزمة في الأدوية.

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