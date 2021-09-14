الإحصائيات السكانية: 20% نسبة الطلاق (فيديو)

كشف طاهر صالح، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية، عن عدد حالات الطلاق الفترة الأخيرة، قائلًا:" عدد حالات الطلاق في 2016 كان 192 ألف حالة، في حين أن عدد حالات الزواج كانت تزيد عن 900 ألف حالة، أي ان نسب الطلاق كان يقدر بـ20% من حالات الزواج".



وتابع "صالح"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن حالات الطلاق زادت في 2017 لـ198 ألف حالة، وفي 2019 أصبحت 225 ألف حالة، وفي 2020 انخفضت حالات الطلاق لـ213 ألف حالة.



ولفت إلى أن تعداد سكان مصر الآن وصل لـ102.3 مليون نسمة، ينما تعداد سكان مصر في 2017 كان يقدر بـ94 مليون نسمة، معقبًا: "معدل الزيادة السكانية رهيب".

