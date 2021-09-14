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تشكيل تشيلسي المتوقع ضد زينيت فى دوري ابطال اوروبا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 04:34 ص
تشيلسي
تشيلسي
علي ماهر حلمي
يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره فريق زينيت الروسي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة
وتقام مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب نادي تشيلسي.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: روديجير، كريستينسن، الوسنو، أزبليكويتا.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، مونت.

خط الهجوم: لوكاكو، تيمو فيرنر، كاي هافيترز.

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