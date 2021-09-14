لبنان: ميقاتي يواجه طريقا معقدا نحو أرضية اقتصادية آمنة

تعهدت الحكومة اللبنانية الجديدة بمعالجة واحدة من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في التاريخ. ويشمل المسار الذي يجب أن تسلكه الإصلاحات التي رسمتها الدول والمؤسسات المانحة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إنها ستفتح الأموال بمجرد رؤيتها للتغيير. وفي المقابل، سيحصل لبنان على مساعدات بمليارات الدولارات.





البديل هو الانغماس أكثر في كساد يمثل أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990. وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في تنفيذ التغييرات بسبب النظام السياسي الطائفي في لبنان، فما هي أنواع الإصلاحات التي يجب أن ينفذها رئيس وزرائها الجديد نجيب ميقاتي وهل يمكن أن ينجح فيما لم ينجح الآخرون؟





قال مفاوض لبناني سابق في محادثات صندوق النقد الدولي ان "محادثات صندوق النقد الدولي لن تكون على قدم وساق.. سيكون من الصعب للغاية تلبية الشروط المسبقة".





الإصلاحات





تتعلق العديد من الإصلاحات بالنظام المالي والمصرفي، بؤرة الانهيار الذي حدث في أواخر عام 2019، مما أدى إلى شل البنوك اللبنانية إلى حد كبير. وكان السبب الجذري هو عقود من الاقتراض من قبل دولة مليئة بالفساد، معظمه من البنوك التي اعتمدت على التدفق المستمر للدولارات من الخارج للحفاظ على استمرار النظام. تصاعدت الأزمة عندما تباطأت تلك التدفقات.





نشأت أسعار الصرف المتعددة بدلًا من الارتباط الثابت بالدولار الذي دعم النظام طوال عقدين من الزمن. وتشمل توصيات صندوق النقد الدولي تنظيم المالية العامة، وإعادة تأهيل البنوك، وإعادة هيكلة الدين العام. كما أوصت بالاعتراف بالخسائر الأولية في البنوك الخاصة والبنك المركزي بطريقة تحمي صغار المودعين، وإنشاء نظام نقدي وأسعار صرف موثوق به بما في ذلك توحيد أسعار الصرف المتعددة، مصحوبة بضوابط رسمية على رأس المال.





وقال ناصر السعيدي اقتصادي بارز ووزير سابق "حجم خسائر مصرف لبنان أمر بالغ الأهمية: لا يمكنك القيام بأي برمجة مالية أو التخطيط لأي حزمة مالية للبنان دون معرفة حجم خسائر مصرف لبنان. وقد تم طرح هذه القضايا العام الماضي ولكن لم يتم حلها "





يريد المانحون أيضًا رؤية إصلاحات لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد. نقطة محورية واحدة هي قطاع الطاقة الذي، على الرغم من كونه أحد المصارف الرئيسية لخزينة الدولة، فقد فشل فشلًا ذريعًا في توفير الكهرباء. وقد تم وضع العديد من الإصلاحات في خارطة طريق فرنسية العام الماضي، بما في ذلك مراجعة حسابات البنك المركزي.





ما هي جهود الحكومة الأخيرة؟





وضعت الحكومة السابقة خطة للتعافي المالي حددت خسائر بنحو 90 مليار دولار في القطاع المالي - وهو رقم أقره صندوق النقد الدولي. لكن في حين تم تنصيب الحكومة من قبل العديد من اللاعبين السياسيين الرئيسيين في لبنان، فإنهم جميعًا تقريبًا انقلبوا على الخطة، متنازعين في حجم الخسائر.





قال بعض السياسيين البارزين إنه لا يجب المساس بالودائع المصرفية حتى مع تدمير العملة لانهيار قيمة المدخرات بنسبة تصل إلى 80٪. وتوقفت محاولات إجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي وسط خلافات حول قوانين السرية المصرفية. كما حاولت حكومة رئيس الوزراء السابق حسان دياب دفع إصلاحات الطاقة لبناء قدرات جديدة لتوليد الطاقة. وخرج ذلك عن مساره بسبب اعتراضات من فصيل الرئيس، الذي أراد إنشاء محطة كهرباء في منطقة مسيحية.





هل يمكن أن ينجح ميقاتي؟





يتمتع الملياردير ميقاتي بقوة سياسية ومالية. ومع دق بعض مسؤولي الدولة ناقوس الخطر بشأن انهيار لبنان أو تفككه، يعتقد البعض أن خطورة الأزمة ينبغي أن تشجع السياسيين على اتخاذ قرارات سبق أن قاوموها. ومع ذلك، فإن الوقت الذي استغرقه الاتفاق على حكومة ميقاتي - وهي صفقة تم التوصل إليها فقط بعد اتصالات فرنسية مكثفة - يُظهر أن المصالح الفئوية تظل أولوية ويشير إلى حقل الألغام السياسي الذي سيواجهه.









قال المفاوض السابق إن إحدى القضايا الرئيسية التي يتعين عليه معالجتها هي اعتراضات البنك المركزي على توزيع الخسائر في النظام المالي. واضاف إنه إذا بدأت حكومة ميقاتي مفاوضات ناجحة مع صندوق النقد الدولي الآن، فمن المحتمل ألا تتلقى أي أموال قبل نهاية العام.





وكان وزير المالية المعين حديثا يوسف خليل مسؤولا كبيرا بالبنك المركزي ومقربا من حاكمه المخضرم رياض سلامة. واختاره نبيه بري رئيس البرلمان الشيعي وهو أحد أعمدة النظام لعقود. وقال مايك عازار، مستشار مالي في بيروت: "إعادة هيكلة النظام المصرفي على سبيل المثال، هناك عمل شاق يجب القيام به على مستوى معين لكل بنك فردي، وهناك الكثير من العمل الذي لم يتم إنجازه"..



