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عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 12:00 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
حسم الإعلامي أحمد شوبير، موقف أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مواجهة طلائع الجيش في كأس السوبر المصري.

وأوضح شوبير عبر برنامجه الإذاعي، أن أكرم توفيق أصبح قريب من المشاركة فى لقاء السوبر مع الأهلى بعد خوضه للتدريبات الجماعية.

"أكرم توفيق جاهز للقاء السوبر المصري"

وتابع: "اللاعب من الناحية الفنية والبدنية هو جاهز تمامًا لخوض لقاء السوبر المصري، أما على المستوى الطبي فهو لديه إصابة في الوجه، وهناك تخوف لكنه سيكون جاهز بنسبة كبيرة".

وتعرض أكرم توفيق للإصابة في الوجه خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني، قبل مواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة.

"موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش"

ويلتقي الأهلي نظيره طلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

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السوبر المصري الاهلي اكرم توفيق احمد شوبير

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