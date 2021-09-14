



وصف الإعلامي أحمد حسام ميدو، المسئولين عن الكرة في مصر، بأنهم ظالمين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي تخطيط لمستقبل الكرة المصرية.





ميدو: مسئولو الكرة في مصر ظالمين والأندية طفح بها الكيل



وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "من يديرون الكرة في مصر ظالمين كل عناصر اللعبة".





وتابع، "ربنا مدينا نعمة من المواهب البشرية، لكن لا يوجد أي تخطيط لمستقبل الكرة المصرية، وهناك أندية لها تاريخ يصل إلى 90 سنة أصبحت غير قادرة على صرف مستحقات اللاعبين".





واستكمل، "المسؤولون عن الكرة في مصر وصلوا الشباب الصغير أنه أصبح لا يرغب في مشاهدة الدوري المصري من الأساس، هذا الأمر لم يحدث في تاريخ مصر، زمان واحنا صغيرين كان ممكن نحب ريال مدريد مثلاً لكن بنشجع الزمالك، وبنشجعه بجد، ويستحيل نفوت أي مباراة".





وأضاف، "شروط الترشح لمنصب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ليس لها علاقة بالكرة تماما، ولأندية المصرية طفح بها الكيل، ويسعون إلي الأفضل لصالح الكرة في مصر".



