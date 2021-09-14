الأمم المتحدة: الفقر بمصر تراجع لـ29.7% لأول مرة منذ 20 عاما (فيديو)

قال الدكتور خالد زكريا، مؤلف تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر، إن التقرير تضمن تغطية موضوع الدعم بشكل كبير، وتم التركيز بشكل أساسي على إعادة هيكلة الدعم رغم الزيادة المطلقة في الأرقام الخاصة بالدعم لكن تحول الدعم من دعم الطاقة والبترول لإنفاقه بشكل أكبر على السلع التموينية والمزايا الاجتماعي، وهو أمر هام من منظور الحق في التنمية البشري.





وأضاف "زكريا"، خلال كلمته على هامش فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعالم الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن تقليص معدلات الفقر يعدل هدف من الأهداف الأساسية للتقرير، منوهًا بأنه كان هناك تزايد مطرد في معدلات الفقر خلال الألفية الأخيرة، وهذا التزايد زاد بشكل كبير في السنوات الاولى بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي.





ونوه، بأنه عقب بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في إعطاء ثماره هبط المؤشر العام لنسبة الفقر من 32% إلى 29.7%، مشددًا على أن هذا يعد الانخفاض الأول منذ 20 عامًا في معدلات الفقر.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم فاعلية إطلاق تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.



