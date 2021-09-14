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سلطات كوبا تبدأ في إعطاء اللقاحات للأطفال حتى سن الثانية

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
الفجر
تبدأ كوبا هذا الأسبوع بتلقيح الأطفال الذين تصل أعمارهم حتى سن الثانية ضد فيروس كورونا، مما يجعلها الدولة الوحيدة حتى الآن التي تقوم بتطعيم الأطفال الصغار.

ووافق المسؤول عن تنظيم الصحة في كوبا، مركز مراقبة الأدوية والأجهزة الطبية، على تطعيم الأطفال في بداية شهر سبتمبر، بعد أن بدأت في الأسبوع الماضي بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وسيتم تقديم لقاحي Soberana 2 و Soberana Plus، وهما لقاحان مطوران محليا للأطفال.

وقال مسؤولون كوبيون إن التجارب السريرية على البالغين، وإلى حد محدود على الأطفال، أظهرت أن هذا المزيج فعال بنسبة تزيد عن 90 بالمئة في الحماية من فيروس كورونا.

هذا وترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوبا حيث ينتشر متغير "دلتا" بسرعة. وقد أبلغت كوبا مؤخرا عن معدل 70 إصابة جديدة في اليوم لكل 100 ألف شخص، وهي واحدة من أعلى المعدلات في نصف الكرة الغربي.

وحتى الآن، تلقى 56 بالمائة من سكان كوبا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وتم تطعيم 37 بالمائة بشكل كامل. وتهدف وزارة الصحة في البلاد إلى تطعيم أكثر من 90 في المائة من السكان بحلول ديسمبر.

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