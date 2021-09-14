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النصر السعودي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:26 م
النصر السعودي
النصر السعودي
أمل الحلفاوي
تكمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على تراكتور الإيراني.

النصر السعودي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا
وحقق فريق النصر السعودي، الفوز أمام نظيره تراكتور الإيراني، بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل هدف النصر السعودي، الوحيد في المباراة فينسنت أبوبكر، من صناعة تاليسكا، في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة تأهل النصر السعودي، إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليلحق بالهلال، الذي صعد أمس الإثنين على حساب استقلال طهران الإيراني.

ومن المقرر أن تقام مراسم سحب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الجمعة المقبل.

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