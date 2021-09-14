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تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
توصلت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، لاتفاق نهائي مع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على تجديد عقده.

تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي
حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، إن المفاوضات مع السولية شهدت التوصل لاتفاق مالي يرضي اللاعب، الذي استقر في النهاية على التجديد لثلاثة مواسم.

حيث يحصل اللاعب في السنة الأولى على 10 ملايين جنيه وفى الثانية 11 مليونا، بينما يحصل على 12 مليونا في السنة الثالثة، مع حصول اللاعب على مليون جنية إعلانات في كل عام، وذلك تعويضًا للاعب بعد تعذر رحيله للدوري السعودي على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد السولية مع الأهلي بنهاية الموسم القادم، ويحق له التوقيع لأي ناد آخر، في يناير المقبل.

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