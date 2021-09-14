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موعد مباراة إنتر ميلان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:30 م
انتر ميلان
انتر ميلان
محمد الصو
ينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا.

مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ويلعب ريال مدريد ضمن منافسات المجموعة التي تضم بجواره كل من إنتر ميلان ودينامو كييف الأوكراني وشريف بريدبيستول.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفًا على إنتر ميلان، في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء على ملعب سان سيرو في منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان

وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ريال مدريد كان قد حقق الفوز مؤخرًا على سيلتا فيجو، بخماسية مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.

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