أيام القاهرة للدراما العربية تطلق جائزتها الكبرى تحت شعار "سفير فن الحضارة المصرية"





اختارت اللجنة العليا لأيام القاهرة للدراما العربية " المسلة المصرية " شعارا لدورتها الثانية هذا العام ، والذى يقام حفل توزيع جوائزها يوم 19 سبتمبر الحالى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا .

وكشفت عن إطلاق جائزتها الكبرى والتي تمنح لأحد الفائزين ممن لهم ارتباط وثيق بتاريخ الفن المصرى والتي سيطلق عليها اسم " سفير فن الحضارة المصرية " ، وستكون على هيئة نموذج مسلة كبرى ، ومن يفوز بها تقام ندوة على شرفه امام الاعلام الغربى بمعهد العالم العربى بباريس للحديث عن تاريخه وعن عمق الفن المصرى مع اخذ عدة لقطات وصور تذكارية له مع المسلة التى تتوسط اكبر شوارع العالم الشانزليزيه ليحكي عن فنه وفن الحضارة المصرية العريق .

وقالت اللجنة العليا أن المسلسلة المصرية موجودة فى 16 دولة أجنبية ولها مكانتها الكبيرة كنموذج للحضارة المصرية وفن النحت المصرى المتأصل على مدى ثمانية قرون ، ولهذا تم اختيارها كشعار لأيام القاهرة للدراما العربية ومن المقرر ان تكون الجائزة الكبرى سنوية مصحوبة بزيارة إحدى الدول التى توجد بها المسلات مع الذى يفوز بلقب سفير فن الحضارة المصرية وهكذا ستتكرر الندوات الاعلامية بالدول الغربية للتأكيد على عمق الحضارة المصرية