تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

علق الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، على تبرأة النيابة العامة المراقبات من تهم التنمر على فتاة الفستان، قائلًا: "لم يتحدث عن واقعة فتاة الفستان في السابق، احترامًا لتحقيق النيابة العامة، وتقرير النيابة العامة أظهر الحقيقية التي لا يمكن التشكيك فيها، لأن هذا يدخل ضمن الأفعال المجرمة في قانون العقوبات".



وتابع "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الجامعة ليست طرفًا في هذه الواقعة، ومشكلة فتاة الفستان، بعض المراقبات، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق بشكل حيادي، ولم يقم بالتحقيق في هذه القضية بشكل داخلي، مشددًا على ضرورة احترام قرار النيابة العامة.



وأضاف:" والله العظيم أنا أخشى على فتاة الفستان،.. الملاحظ من على وسائل التواصل إن بنتنا تسير في سكة غير صحيحة، ولذك طلبت من فتاة الفستان والموظفات باستقبالهم في مكتبي في محاولة لتقريب وجهات النظر، وحل المشكلة من حيث انتهى قرار النيابة العامة".





وما زالت واقعة "فتاة الفستان" في مصر تتصدر حديث الشارع فقد أعلنت جامعة طنطا براءة المراقبتين من تهم التنمر والتمييز الديني والتحرش بالطالبة حبيبة طارق.



وترصد "الفجر " تفاصيل قضية "فتاة الفستان":



١-في شهر يونيو الماضي ادعت الطالبة حبيبة طارق تعرضها للتنمر من مراقبين بجامعة طنطا



٢ قالت إن أحد مراقبى الامتحانات سألها بسبب ارتدائها فستان أنت مسلمة أم مسيحية؟



٣-وعندما خرجت وجدت 2 من المراقبين نساء واحدة جذبت الثانية إليها لكي تقول لها.. تعالي شوفى لابسه ايه!"



٤-واستكملت الطالبة أن إحدى المراقبتين قالت لي.. انتى نسيتى تلبسى بنطلونك ولا ايه؟



٥-وأشارت إلى أن المراقبتان واحدة كانت ترتدي النقاب والأخرى ترتدي الخمار



٦-ووجهت إحدى المراقبات حديثها إلى الأخرى قائلة: دي مسلمة وقلعت الحجاب وقررت تبقى مش محترمة وقليلة الأدب



٧-وتابعت الطالبة أن إحدى المراقبات قالت لها لى إنتي ربنا يهديكي وترجعي لحجابك



٨-أثارت أقوال الطالبة غضب رواد السوشيال ميديا، مما دفع جامعة طنطا لتحرك سريع في الواقعة



٩-وأصدر الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أمرا بإحالة شكوى الطالبة للنيابة العامة



١٠-وتعاطف رجل الأعمال نجيب ساويرس مع قضيتها وعرض عليها تكمل دراستها في أي جامعة خاصة



١١-ولكن بعد تحقيقات موسعة أصدرت النيابة العامة قرارًا ببراءة مراقبات جامعة طنطا من تهم التنمر والتمييز الديني



١٢-وقالت النيابة إنه لا توجد أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة



١٣-مما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفي الجامعة.



١٤-فيما أصدرت الجامعة بيانا ببراءة المراقبين قائلة إن الشكوى جوفاء ومرسلة وواهية ولا ترقى لمرتبة الدليل".



١٥-وأضافت: "لم تجد ما يعضدها بالأوراق، وافتقرت إلى أي دليل على توافر أي من أركان الجرائم



١٦-أوضحت أن الشاهدة الوحيدة على الواقعة لم تساير الشاكية فيما ادعت وجاءت شهادتها ضد ادعاءات الطالبة.



١٧-من جانبه، علّق رجل الأعمال نجيب سويرس على الواقعة قائلًا: لا تعليق!، متعجبًا من براءة المراقبتين من التنمر على الطالبة.





١٨-من جهته رفض والد "فتاة الفستان" التعليق على قرار النيابة العامة، قبل الرجوع إلى محاميه



١٩-وأضاف الإعلامي عمرو أديب أن والد الطالبة سيتحدث مع محاميه ويصدر بيانا بحلول يوم الخميس

