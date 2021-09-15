تكشف العيوب.. 6 مميزات لماكينة فحص السكة الحديد الجديدة

تسلمت مؤخرا وزارة النقل والمواصلات أحدث طرازات الماكينات المتخصصة في فحص السكة الحديد والتأكد من سلامتها مستخدمة ما يسمى بتقنية الموجات فوق صوتية، لتقدم تحليلًا كاملًا عن عيوب السكة الظاهرية وغير الظاهرية دون الحاجة للعنصر البشري.





اعتبرت وزارة النقل أن ماكينة فحص السكة، التي جرى التعاقد عليها عام 2018 مع الشركة النمساوية "بلاتر"، نقلة وإضافة لقطاع السكة الحديد، ضمن إطار حرص الوزارة على الارتقاء بقطاع النقل السككي.





وترصد " الفجر " أهم مزايا ماكينة فحص السكة طراز EM100U:

1- تكشف عيوب السكة عبر إرسال إشعاعات "موجات فوق صوتيه" تكشف أي عيب غير ظاهر في القضيب أو اللحام وتحدده بعلامة من أجل سرعة صيانته.





2- تعمل على وضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات، وتحديد المطلوب من تجديدات وفقا لأسس علمية.





3- تسير الماكينة على القضبان بسرعة 100كم/الساعة، للتأكد من إتزان السكة وسلامة المنحنيات.





4- تسهم الماكينة في تقليل حوادث القطارات، والخروج عن القضبان.





5- تفحص وتحلل البيانات التي توصل إليها الماكينة من عيوب بشكل آلي دون الحاجة للعنصر البشري، ما يمكنها من فحص جميع خطوط السكة الحديد خلال شهر واحد.



