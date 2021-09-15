عرض خيالي.. التفاصيل المالية لانتقال جنش إلى فيوتشر

أعلن محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيله عن الفريق منتقلا لصفوف نادي فيوتشر إف سي علي سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





شوبير يقنع جنش بالانتقال إلى صفوف فيوتشر

وكشفت مصادرنا إن أحمد شوبير نائب رئيس نادي فيوتشر إف سي، هو من يقود المفاوضات مع جنش؛ نظراً للعلاقة الطيبة التي تجمعه مع الحارس، وعرضه عليهالحصول على 6 ملايين جنيه في الموسم، وحصوله علي شارة القيادة، واعتباره قائداً للفريق.





وكان جنش قد خرج من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الأزمة التي نشبت في معسكر الزمالك قبل خوض اخر مبارتين بالدوري، ومغادرته للمعسكر دون إذن المدير الفني.





وشهدت الفترة الماضية، امتلاك الحارس عرضين وهما الاتحاد السكندري وفاركو، وشهدت الساعات الأخيرة وجود عرض من فيوتشر إف سي، الذي بات جنش قريبا من الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



