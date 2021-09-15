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بيراميدز يطلب التعاقد مع هشام محمد

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 06:00 ص
هشام محمد
هشام محمد
يبذل بيراميدز محاولاته من أجل التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين القادرين على قيادة الفريق في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويشارك بيراميدز كممثل لمصر مع نظيره المصري البورسعيدي في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.

هشام محمد مطلوب في براميدز
وفي الأيام الماضية، دخل بيراميدز في مفاوضات مع هشام محمد نجم خط وسط الأهلي السابق والمقاصة الحالي من أجل التعاقد معه .

وأصبح هشام محمد قريبا من ارتداء قميص بيراميدز وجاءت مفاوضات معه بتوجيه من إيهاب جلال المدير الفني الجديد لبيراميدز.

ويعلم إيهاب جلال قدرات هشام محمد جيداً منذ أن كان المدير الفني لمصر المقاصة، حيث كان يعتمد عليه دائماً وذلك لثقته في إمكانياته الفنية والبدنية الكبيرة.

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هشام محمد مصر المقاصة فترة الأنتقالات الصيفية بيراميدز

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