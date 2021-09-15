هذا ما يحدث للمريض حال عدم حصوله على مشتقات البلازما

وجهت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، نصائح وتحذيرات للمرضى في حال عدم حصولهم على مشتقات البلازما، خاصة مرضى النزف المستمر "الهيموفيليا"، وذكرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدة مضاعفات تحدث للمريض في حال عدم حصوله على مشتقات البلازما، وهي كما يلي:





مضاعفات عدم حصول المريض على مشتقات البلازما

بالنسبة لمرضى النزف المستمر الهيموفيليا، أشارت وزارة الصحة إلى أنَّهم يعانون من تدهور سريع في حالة عدم حصولهم على عوامل التجلط التي يصعب إنتاجها في الجسم، بجانب حدوث مضاعفات عنيفة مثل تشوهات المفاصل والتي تؤدى إلي إعاقة مزمنة.





وأضافت وزارة الصحة، أن مرضى نقص الألبومين "المصابين بالكبد والكلى" تحدث لهم مخاطر قد تصل إلى مرحلة تورم الجسم واستسقاء البطن، وتحدث مضاعفات خطيرة أيضاً تصل إلى فشل عضلة القلب والوفاة.





فوائد مشتقات البلازما

وذكرت الدكتورة مروة محسن مدير إدارة الجودة بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما بوزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، إنه يجب زيادة وعي المواطنين بشأن أهمية الإقبال على التبرع ببلازما الدم.





وقالت محسن، إن الهدف من المبادرة الرئاسية الخاصة بالاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما هو تجميع البلازما كمحور أساسي ورئيسي، حيث يجري تصنيعها وتدخل في صناعة أدوية تعالج أمراضاً كثيرة، لافتة إلى أنه يجري استخدام الألبومين من البلازما لعلاج مرضى الكبد والكلى والحروق والأورام، مضيفة أن البلازما تعالج أمراض الأعصاب ونقص المناعة، ومختلف الأمراض المناعية.





شروط التبرع بالبلازما

- أن تتراوح السن ما بين 18 و60 سنة، وأن يتخطى وزنه 50 كجم.





- ألا يعاني المتبرع من أي أمراض مزمنة في القلب أو الكلى أو الصدر.





- ألا يكون خضع لعمليات جراحية في آخر 4 أشهر.



