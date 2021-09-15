Advertisements

هذا ما يحدث للمريض حال عدم حصوله على مشتقات البلازما

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 09:26 ص
مشتقات البلازما
مشتقات البلازما
وجهت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، نصائح وتحذيرات للمرضى في حال عدم حصولهم على مشتقات البلازما، خاصة مرضى النزف المستمر "الهيموفيليا"، وذكرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدة مضاعفات تحدث للمريض في حال عدم حصوله على مشتقات البلازما، وهي كما يلي:

مضاعفات عدم حصول المريض على مشتقات البلازما
بالنسبة لمرضى النزف المستمر الهيموفيليا، أشارت وزارة الصحة إلى أنَّهم يعانون من تدهور سريع في حالة عدم حصولهم على عوامل التجلط التي يصعب إنتاجها في الجسم، بجانب حدوث مضاعفات عنيفة مثل تشوهات المفاصل والتي تؤدى إلي إعاقة مزمنة.

وأضافت وزارة الصحة، أن مرضى نقص الألبومين "المصابين بالكبد والكلى" تحدث لهم مخاطر قد تصل إلى مرحلة تورم الجسم واستسقاء البطن، وتحدث مضاعفات خطيرة أيضاً تصل إلى فشل عضلة القلب والوفاة.

فوائد مشتقات البلازما
وذكرت الدكتورة مروة محسن مدير إدارة الجودة بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما بوزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، إنه يجب زيادة وعي المواطنين بشأن أهمية الإقبال على التبرع ببلازما الدم.

وقالت محسن، إن الهدف من المبادرة الرئاسية الخاصة بالاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما هو تجميع البلازما كمحور أساسي ورئيسي، حيث يجري تصنيعها وتدخل في صناعة أدوية تعالج أمراضاً كثيرة، لافتة إلى أنه يجري استخدام الألبومين من البلازما لعلاج مرضى الكبد والكلى والحروق والأورام، مضيفة أن البلازما تعالج أمراض الأعصاب ونقص المناعة، ومختلف الأمراض المناعية.

شروط التبرع بالبلازما
- أن تتراوح السن ما بين 18 و60 سنة، وأن يتخطى وزنه 50 كجم.

- ألا يعاني المتبرع من أي أمراض مزمنة في القلب أو الكلى أو الصدر.

- ألا يكون خضع لعمليات جراحية في آخر 4 أشهر. 

الكلمات المفتاحية

يلازما الدم مشتقات البلازما

أخبار تهمك

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يوم

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يحسم مصير محمد صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "كامبوس" 4 مواسم

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة التظلمات تفجر مفاجأة جديدة بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج فى دوري ابطال اوروبا

منذ أقل من ساعتين

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ أقل من ساعتين

بديل دونجا.. الزمالك يحصل على موافقة صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مدير وحدة المتابعة: مشتقات البلازما هامة لعلاج هذه الأمراض (فيديو)

حوافز 300 جنيه للمتبرع.. تفاصيل المشروع القومي للبلازما (فيديو)

ماذا يحدث إذا لم يحصل المريض على مشتقات البلازما؟

"البلازما" من المتبرع اللائق.. وما طريقة تصنيع مشتقاتها؟ (فيديو)

مديرة الجودة بمشروع البلازما تكشف أهمية مشتقاتها لمرضى الهيموفيليا

الجمهورية الجديدة.. تنطلق من أجل التبرع بالبلازما في مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:58 ص

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

الزمالك يحسم مصير محمد صبحي

04:00 ص

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

12:58 ص

تشكيل باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج فى دوري ابطال اوروبا

07:58 ص

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

11:58 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements