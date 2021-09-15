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القباج توجه بإنقاذ اثنين من المسنين بعد قضاء أكثر من عام في الشارع

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:50 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
آيات عامر


وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بإنقاذ مسنين اثنين بعد قضاء عام في الشارع بلا مأوى.

وتوجه الفريق إلي منطقة شبرا وتم التعامل مع أحد المسنين بلا مأوي، حيث تم إجراء دراسة حالة له وتبين أنه يدعي محمد.ع ويبلغ من العمر ٦٨ عاما وكان يعمل فرانا ويعاني من ربو علي الصدر وكان يأخذ الفرن مسكنا ومأوي له وعند غلقه أصبح يفترش الشارع.

كما توجه الفريق إلى منطقة حلوان للتعامل مع مسن بلا مأوى يدعي م.ا.م يبلغ من العمر ٧٠ عاما بعد طرد ابنه وزوجته له ليفترش الشارع بعد أخذ شقته منه من خلال الابن ليتزوج بها.

ونجح الفريق بعد محاولات عديدة في إقناع الشخصين باستقبالهما بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد وافقا علي ذلك وعليه نسق الفريق مع الادارة العامة للدفاع الاجتماعى لاستقبالهما بدار معانا لإنقاذ انسان بالجيزة لرعاية الاشخاص بلا مأوى ليتلقيا كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الانسانية وذلك على الخط الساخن للوزارة على الرقم ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم ١٦٥٢٨.
القباج توجه بإنقاذ اثنين من المسنين بعد قضاء أكثر من عام في الشارع
القباج توجه بإنقاذ اثنين من المسنين بعد قضاء أكثر من عام في الشارع
القباج توجه بإنقاذ اثنين من المسنين بعد قضاء أكثر من عام في الشارع
القباج توجه بإنقاذ اثنين من المسنين بعد قضاء أكثر من عام في الشارع

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن نيفين القباج التضامن

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