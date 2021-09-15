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القابضة للمياه تكشف استعدادتها لموسم الأمطار للشتاء القادم (فيديو)

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، إن رئيس الشركة وجه جميع رؤساء مجالس الإدارة بتكثيف الاستعداد للشتاء القادم، موضحًا أن هناك حزمة من الاجراءات يتم اتباعها قبل موسم الأمطار تبدأ من شهر أغسطس يتم تطهير بلاعات الأمطار وإصلاح أي تلفيات بأي بلاعة، ومراجعة جاهزة المعدات والبدالات والعمالة لموسم الأمطار.

وأضاف "عابدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أنه يتم التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد ويتم التواجد قبل الحدث بساعات كافية حال توقع سقوط أمطار بمناطق معينة، ويتم التنسيق مع المحافظة والكهرباء والري والهيئة العامة للنظافة، ويكون هناك تواجد بمطالع ومنازل الكباري والطرق والمحاور الرئيسية.

وتابع المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، أن تكدس المياه في بعض الاوقات ببعض المناطق يكون نتيجة تساقط كميات مياه غزيرة أكبر من القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف والتي تتحمل المياه على مراحل وليس دفعة واحدة.

الكلمات المفتاحية

شركة المياه الشتاء الأمطار أخبار مصر

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