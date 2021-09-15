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عاجل.. أزمة كبيرة داخل نادى الزمالك

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 02:07 م
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن مفاجأة فيما يتعلق بقضية أتشامبونج مهاجم الفريق السابق بعد اتجاه الطرفين إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقديم شكاوى متبادلة.

أتشامبونج يرفض التسوية مع الزمالك
وأكد المصدر أن اللاعب رفض التوقيع على التسوية مع نادي الزمالك وتمسك باستمرار قضيته في محكمة الكأس.

وسبق أن أعلن مسئولو الزمالك عن الوصول لاتفاق مع اللاعب على حل القضية بشكل ودي وأن الأمر قد انتهى.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك عرضت على اللاعب الحصول على 600 ألف دولار، لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب أتشامبونج والذي تمسك بالحصول على 900 ألف دولار لتبوء المفاوضات بين الطرفين بالفشل.

ويحاول مسئولو الزمالك الضغط على اللاعب حاليًا لحل القضية بشكل ودي والوصول إلى اتفاق وتنازله عن القضية ضد النادي في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، وعدم القدرة على تحمل أي عقوبات من الفيفا.

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