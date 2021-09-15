بالأسماء.. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرا جديدا (صور)

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد أربعة وعشرين سفيرًا جديدًا إيذانًا ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، وتمنى الرئيس لهم التوفيق والنجاح في عملهم بمصر، مؤكدًا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.





وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السفراء الجدد هم:





السيد ضراب الدين قاسمي – سفير جمهورية طاجيكستان.

السيد داتاكاران جبردهان – سفير جمهورية موريشيوس.

السيد أجيت جوبتييه – سفير جمهورية الهند.

السيد ديان انجليوف كاتراتشيف – سفير جمهورية بلغاريا.

السيد فيليبي شيدومو - سفير جمهورية موزمبيق.

السيد نورا أبا ريمي - سفير جمهورية نيجيريا.

السيد شيخ راشد ملاشي- سفير جمهورية بوروندي.

السيد هوكان ايمسجورد- سفير مملكة السويد.

السيد عوبيد بوامة أكوا- سفير جمهورية غانا.

السيد سيدي محمد محمد عبد الله- سفير الجمهورية الموريتانية.

السيد فرانك هرتمان- سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.

السيد زماني بن إسماعيل- سفير جمهورية ماليزيا.

السيدة أدريانا ليسيديني- سفيرة جمهورية أوروجواي الشرقية.

السيد سالم بن مبارك آل شافي- سفير دولة قطر.

السيد أرتوراس جايليوناس- سفير جمهورية ليتوانيا.

السيدة هيلدا كليمتسدال- سفيرة مملكة النرويج.

السيد تشوناي ايليمي حسن- سفير جمهورية تشاد.

السيد أحمد علي بري- سفير جمهورية جيبوتي.

السيد جاريث كريستوفر بايلي- سفير المملكة المتحدة.

السيد بيكا كوسونن- سفير جمهورية فنلندا.

السيد عزالدين تاجو- سفير جمهورية الفلبين.

السيدة أمينة شبينة- سفيرة جمهورية المالديف.

السيد زنيني سينومبي- سفير جمهورية بتسوانا.