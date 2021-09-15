حصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على توقيع نجم الفريق الأول لكرة القدم، وتجديد عقده بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة.





"صلاح محسن يجدد عقده مع الأهلي"

ووقع صلاح محسن مهاجم الفريق على عقود تجديد لمدة 5 مواسم مقبلة، في حضور وكيل أعماله ومدير التعاقدات، في ظل طلب المدير الفني، استمرار اللاعب بين صفوفه.





كما تقرر رفع راتب اللاعب سنويًا ليتقاضى 5 ملايين جنيهًا، بدلًا من 3 ملايين جنيهًا.





ويأتي طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، في استمرار اللاعب خاصةً في ظل صغر سنه، وتمتعه بقدرات فنية مميزة.





وكان من المفترض أن ينتهي عقد صلاح محسن مع النادي الأهلي، في نهاية الموسم المقبل، إلا أنه أُسدل الستار على ملف رحيله بشكل نهائي.





"الأهلي يواجه الجيش في السوبر المصري"

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات مسابقة كأس السوبر المصري.



