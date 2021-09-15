ندوة توعوية لمياه الدقهلية ضمن مبادرة حياة كريمة

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية، بمياه الدقهلية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للإستعلامات، ندوة توعية بالادارة الزراعية بشربين، جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بضرورة التوعية بمبادرة حياة كريمة المنفذة بالقرى الأكثر فقرًا داخل محافظة الدقهلية.



وتناولت الندوة التعريف بالمشاريع القومية المقامة بقري مركز شربين، ضمن مبادرة حياة كريمة، وكيفية التعامل معها، والحفاظ عليها، وكذلك أهمية الحفاظ على مياه الشرب، وضرورة ترشيد استهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها.



كما تم استعراض خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها في أسرع وقت ممكن، ورقم الخط الساخن للشركة (125)، بالإضافة للتوعية بأهمية استخدام القطع الموفرة التي تتيحها الشركة بأسعار رمزية، للتقليل من قيمة الفواتير، والحفاظ على مياه الشرب.



كما تم توزيع هدايا عينية، ومطبوعات على الحضور؛ للتأكيد على رسائل التوعية التي تناولتها الندوة.