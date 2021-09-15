سعر الدولار اليوم الأربعاء 15/9/2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار ، من الموضوعات البحثية المهمة لكثير من المواطنين، بمختلف طبقاتهم، حيث يؤثر سعر الدولار على العديد من السلع والخدمات.





سعر الدولار





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استقرار سعر الدولار اليوم





وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، استقرار مقابل الجنيه المصري، حيث وصل المتوسط عند 15.659 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري.





سعر الدولار في مختلف البنوك المصرية





وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة.





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.66 جنيه للشراء داخل بنك قناة السويس.





سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.



