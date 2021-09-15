البرلمان العراقي: زيارة "الحلبوسي" لمصر تتويج للعلاقة التاريخية



وأضاف "حامد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أنه عقب نجاح العراق في الحرب ضد الإرهاب، وقفت مصر وقفة جادة لإعادة إعلام دور العراق المحوري، مؤكدًا أن القيادة السياسية في مصر وضعت العراق في أولوياتها.



وتابع المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب العراقي، أن هناك موقف داعم وقوي من القيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق، والرئيس السيسي، أكد على استعداد مصر لاستمرار دعم استقرار العراق السياسي، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، موضحًا أن الانتخابات المبكرة ستكون مفصلية في العملية السياسية في العراق لكونها جاءت استجابة لمطالب جماهيرية شعبية، وهي تتويج للمطالبة الشعبية بإصلاح العملية السياسية برمتها، والرئيس السيسي، أكد على ضرورة انجاح هذه الانتخابات وأن تكون شفافة ونزيهة.



وأردف أن هناك اتفاقات ثنائية بين مصر والعراق سيتم تفعيلها، وهناك لجان من وزارت الإسكان والصحة والعراق، ومشاريع مشتركة منها الغاز والطاقة المتجددة، وسيكون دور كبير للشركات المصرية في مسيرة تعافي العراق، وسيكون هناك فرص استثمارية كبيرة للشركات المصرية وخاصة في مجال الإعمار والخدمات الدوائية والطرق والجسور.



قال شاكر حامد، المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب العراقي، إن زيارة رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، لمصر لتتويج العلاقة الشعبية التاريخية بين العراق ومصر، وهي علاقة تمتد لسنوات عديدة وهناك تعاون مشترك.