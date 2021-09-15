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طارق حامد يثير الجدل حول مستقبله مع الزمالك

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 09:28 م
طارق حامد
طارق حامد
الفجر الرياضي

أثار طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جدلا كبيرا حول مستقبله في الفترة المقبلة مع القلعة البيضاء بسبب تغريدة نشرها منذ قليل.

 

تغريدة مثيرة للجدل من طارق حامد


وقال حامد عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام": "قد يعرف الجمهور قيمتك جيدا بينما من فى موقع المسؤولية لا يدركها إلا بعد فوات الأوان".

 

يذكر أن عقد كل من طارق حامد، ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه ومصطفى فتحى، ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.


وكان طارق حامد قد انضم للزمالك في صيف 2014 قادما من سموحة.

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