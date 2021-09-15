طارق حامد يثير الجدل حول مستقبله مع الزمالك

أثار طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جدلا كبيرا حول مستقبله في الفترة المقبلة مع القلعة البيضاء بسبب تغريدة نشرها منذ قليل.

تغريدة مثيرة للجدل من طارق حامد





وقال حامد عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام": "قد يعرف الجمهور قيمتك جيدا بينما من فى موقع المسؤولية لا يدركها إلا بعد فوات الأوان".

يذكر أن عقد كل من طارق حامد، ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه ومصطفى فتحى، ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.



