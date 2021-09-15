الخرطوم تبرز "العين الحمراء" لـ أديس أبابا.. وتصريحات نارية بشأن سد النهضة

على ما يبدو فإن أزمة سد النهضة أصبحت مشتعلة للغاية، ففي الوقت الذذي تحاول فيه دولتي المصب "مصر والسودان" ألا يخرجوا عن المألوف واتباع سياسة المفاوضات، إلا أن إثيوبيا لا تزال تسير في تعنتها.

ولا يخفي على أحد كون إتباع أديس أبابا سياسة الأمر الواقع والنفس الطويل في كل ما يخض أزمة سد النهضة، ولكن أيضا تحاول إثيوبيا أن تبدو متزنة بل وأن سد النهضة بالنسبة لها لا يمثل أي خطر على استقرار منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق.

ومن هنا بدأت إثيوبيا في محاولة أن تغازل الخرطوم بكل الطرق وكان آخرها عبر إعلان الأولى عن اعتزامها توليد الكهرباء من السد وعلى هذا الأساس عرضت على السودان أن تقوم ببيع 1000 ميجاوات كهرباء وبأسعار ملائئمة.

السودان تهاجم إثيوبيا

وفي هذا السياق وعلى الرغم من كل محاولات إثيوبيا للتودد للجانب السوداني، إلا أن الأمر كان قد خرج عن السيطرة، وذلك بعدما خرجت السودان على لسان وزارة خارجيتها لتعلن مهاجمتها المباشرة لأديس أبابا.

وأعلنت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية اليوم، الأربعاء، بأن أي تحركات من قبل الجانب الإثيوبي بخصوص ملء سد النهضة دون اتفاق فيعتبر تعنتا لا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم.

تهديد مباشر

بالإضافة إلى ما سبق، فكان قد أعلنت وزيرة الخارجية السودانية بأن استمرارية إثيوبيا في ملء السد تعتبر تهديدا مباشرا لمصالح السودان.

وكذلك كانت قد أشادت وزيرة الخارجية السودانية مريم صادق المهدي بالدور الذي يقوم به رئيس جمهورية الكونغو به الرئيس فليكس تشسيكيدي وذلك من أجل إيجاد حل للنزاع القائم حول سد النهضة.

نية حسنة

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية خلال تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية بأن الخرطوم يشارك بحسن نية في جولات التفاوض بهدف الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول المشاطئة ودولة المنبع على حد سواء.

وأشارت "المهدي" إلى أن بلادها تأمل بأن يتم استئناف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي فى أقرب الآجال، وذلك بعدما قامت مصر بالتوجه للاتحاد من أجل هذه الأزمة التي من شأنها أن تهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

وأكدت وزيرة الخارجية على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية، مشيرة إلى أن الأطراف تطالب بمستوى عال من الإرادة السياسية في إطار من المسؤولية والجدية للوصول الى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.