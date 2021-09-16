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بوسي شلبي تحيي ذكرى الأربعين لوفاة دلال عبد العزيز

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:11 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على الدعاء للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عقب مرور أربعين يوم على وفاتها.

وشاركت "شلبي" صورة لـ دلال عبد العزيز، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت تعليقا قائله: "يمر ٤٠ يوم علي الغاليه دلال دعواتكم بالرحمه والفاتحه احلي هديه تصل لها ربنا يصبركم يا ايمي ودنيا ويرحمك يا غاليه الفاتحه".

وكان الظهور الأول لإيمي سمير غانم، عقب وفاة والدتها، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من تصويرها بورتريه لوالدها سمير غانم.

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