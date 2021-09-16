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موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في البريميرليج

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 06:30 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
ريهام عبدالمحسن
يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.
موقف مانشستر يونايتد ووست هام في جدول الدوري الإنجليزي

يحتل وست هام المركز الثامن في جدول البريميرليج برصيد 8 نقاط، حيث خاض 4 مباريات حتى الآن فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين. كما يسعى وست هام لاسعاد جماهيره وحجز أحد المقاعد المؤهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

في حين يحتل مانشستر يونايتد صدارة جدول البريميرليج برصيد 10 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ويقود النرويجي أولي جونار سولسكاير أحلام جماهير الشياطين الحمر في استعادة أمجاد السير أليكس فيرجسون والتتويج بلقب البريميرليج بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي
من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يوم الأحد 19 سبتمبر 2021 على استاد استاد لندن الأولمبي معقل وست هام وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية والساعة الخامسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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وست هام وري أبطال أوروبا مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي

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