تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة في الدوري الفرنسي

ينتظر عشاق الدوري الفرنسي قمة الجولة السادسة من عمر البطولة والتي ستجمع العملاق الباريسي فريق باريس سان جيرمان مع نظيره أولمبيك ليون، يوم الأحد المقبل الموافق 19 من شهر سبتمبر الجاري على ملعب "بارك دي برانس".





موعد قمة الدوري الفرنسي بين باريس سان جيرمان وألمبيك ليون

وفي مباراة مخيبة لآمال كل عشاق الفريق الفرنسي تعادل باريس سان جيرمان مع فريق كلوب بروج البلجيكي، بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "جان بريدل" في افتتاح مجموعات دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.





ويتواجد العملاق الفرنسي في صدارة الدوري برصيد 15 نقطة حيث حقق العلامة الكاملة في كافة الجولات التي خاضها حتى الآن.





على الجانب الآخر يحتل اولمبيك ليون المركز السابع برصيد 8 نقاط جمعها من 5 مباريات فاز في 2 وتعادل في مثلها وتلقى الهزيمة في مباراة حتى الآن.





جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الفرنسي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



