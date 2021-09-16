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التضامن تكشف تفاصيل مبادرة حياة كريمة للقضاء على محو الأمية (فيديو)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:04 ص
التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور عمر حمزة، استشاري تعليم الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل مبادرة حياة كريمة للقضاء على محو الأمية.

وقال "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، اليوم الخميس، إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تستهدف مليون أسرة في القرى من مستفيدي تكافل وكرامة، وهذا الرقم يمثل 20% من سكان تلك القري حيث يستهدف الفرد وأسرته، بما يساهم في تحقيق الاستدامة للتنمية في تلك القرى.

وأوضح الدكتور عمر حمزة، استشاري تعليم الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الفئة المستهدفة من 16 سنة لـ 35 سنة، كما يتم الاستجابة لمن هم أكبر من 36 عامًا، مشددا على أن الدولة المصرية لديها رغبة وإرادة لتحقيق إنجاز في هذا الملف.

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