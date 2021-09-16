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مدبولي: انعقاد اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة "يوم تاريخي"

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 01:58 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه ناقش عددا كبيرا من مجالات التعاون مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية، فضلا عن وجود ناقش وزاري على مستوى الوزراء من الدولتين.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوحدة الليبية، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه تم الاتفاق على العديد من مشروعات التعاون بين الدولتين، حيث سيتم البدء في تنفيذ عدد من المشروعات على أرض ليبيا خلال المرحلة المقبلة في مجالات مختلفة.

وأضاف أن انعقاد اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة هو يوم تاريخي، حيث أن اللجنة تعقد لأول مرة منذ 12 عاما من التوقف، وهو ما يعد دلالة على عودة العلاقة الوثيقة بين الدولتين.

ونوه بأنه تم توقيع عقود تنفيذ مشروعات بنية تحتية في ليبيا بمشاركة الرشكات المصرية ذات الخبرة في هذه المشروعات، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوضح اليوم خلال المناقشات أن مصر أصبح لديها شركات مصرية لها خبرة كبير في تنفيذ المشروعات العملاقة.

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مصر مدبولي ليبيا رئيس حكومة الوحدة الليبية آلفجر

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