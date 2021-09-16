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رئيس جامعة أسوان يشهد ختام فعاليات مشروع مسار لريادة الأعمال (صور)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
شهد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم باعمال رئيس جامعة أسوان فاعليات ختام المعسكر التدريبي بحاضنة أعمال مسار الذي أقيم بحرم جامعة أسوان بصحاري في الفترة من 14- 16 سبتمبر 2021 ضمن مسابقة "ابد حلمك" في مجالات الأعمال الزراعية والحرف اليدوية وتدوير المخلفات وذلك بالتعاون مع مؤسسة انروت للتنمية.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان علي أهمية هذا المشروع الذي يعمل علي فتح سوق العمل للخريجين وطلاب الجامعة والعمل علي تمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تنمية الاقتصاد المحلي اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز قطاع المشروعات الناشئة واحتضان رواد الأعمال والعمل على تقديم خدمات غير مالية ودعم فني يساعد المتدربين على دخول الأسواق الواعدة، بالإضافة الى الخدمات التدريبية والمعرفية اللازمة لتنمية وتطوير الأعمال ويأتي ذلك في إطار التعاون بين الجامعة وانرووت للتنمية.

وأضاف الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة السابق ومنسق المشروع أن التدريب يهدف الى رفع الوعي لدى المشاركين ببيئة ريادة الإعمال واكسابهم المهارات اللازمة لتكوين افكار المشروعات وتقيمها وقياس الشريحة السوقية وحساب التكاليف بالاضافه لتعزيز المشروعات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر والمساعدة في خلق فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين وتعزيز الاقتصاد المحلي في محافظة أسوان.

وفي ختام فاعليات المعسكر التدريبي قام الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة بتوزيع الشهادات علي المتدربين والمشاركين بمشروع مسار.
رئيس جامعة أسوان يشهد ختام فعاليات مشروع مسار لريادة الأعمال (صور)
رئيس جامعة أسوان يشهد ختام فعاليات مشروع مسار لريادة الأعمال (صور)
رئيس جامعة أسوان يشهد ختام فعاليات مشروع مسار لريادة الأعمال (صور)
رئيس جامعة أسوان يشهد ختام فعاليات مشروع مسار لريادة الأعمال (صور)
رئيس جامعة أسوان يشهد ختام فعاليات مشروع مسار لريادة الأعمال (صور)
رئيس جامعة أسوان يشهد ختام فعاليات مشروع مسار لريادة الأعمال (صور)
رئيس جامعة أسوان يشهد ختام فعاليات مشروع مسار لريادة الأعمال (صور)
رئيس جامعة أسوان يشهد ختام فعاليات مشروع مسار لريادة الأعمال (صور)

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